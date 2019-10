L'Inter non ha più segreti per Antonio Conte, che ormai sa esattamente cosa attendersi da ogni singolo uomo della sua rosa. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come siano cinque gli intoccabili che compongono lo zoccolo duro.



“Una squadra che possa lottare fino alla fine deve ovviamente avere fondamenta solide e pilastri che reggano la gran parte del peso. Non è stato difficile individuarli nel capitano Handanovic, nella coppia di difensori Skriniar-De Vrij, nel fulcro del centrocampo Brozovic. Tutta gente dallo status consolidato che era già all’Inter, a cui si aggiunge Romelu Lukaku, l’uomo attorno al quale si costruisce la fase offensiva. A questi cinque, potendo, Conte non rinuncerebbe mai: Skriniar ha giocato tutti i minuti; De Vrij ha saltato solo le prime per infortunio; Brozovic è uscito per gli ultimi 19’ di Inter-Slavia, serata storta anche a livello personale; Lukaku è stato fuori per problemi fisici e altre volte è stato in campo anche non al meglio. Conte è convinto di non aver ancora avuto il vero Romelu, pur promuovendone i primi mesi. Allo stesso modo si aspetta uno Skriniar più dominante dietro, considerando conclusi i tempi di adattamento a nuova formula e nuovi compiti”.