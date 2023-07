L'Inter si è radunata ad Appiano Gentile per il primo giorno di lavoro ufficiale della stagione 2023-24: c'è stato spazio anche per un incontro di mercato tra la dirigenza e il tecnico Inzaghi, ma le attenzioni dei tifosi, soprattutto di quelli più giovani, è stata tutta per André Onana, vicinissimo al Manchester United che potrebbe portare l'affondo decisivo nelle prossime ore.



Intanto, il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, inizialmente previsto per l'autunno inoltrato, potrebbe essere annunciato prima: tutto nel focus video del nostro inviato Pasquale Guarro.