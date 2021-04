Beppe Bergomi, leggenda dell'Inter, parla a la Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla squadra del futuro, che dovrà brillare anche in Champions League: "Dove può migliorare? Partiamo dal modulo. Non si può non pensare al 3-5-2, con Conte devi partire da lì. Non so fino a che punto la società potrà intervenire sul mercato. Ma s vogliamo rinforzare la squadra per renderla competitiva ai massimi livelli in Europa, credo siano tre i ruoli da ritoccare. Meglio ancora: forse è più giusto di parlare di tipologie di giocatori da inserire nel contesto. Il primo: un difensore veloce. Perché permetterebbe a Conte di alzare il baricentro della squadra, provando a rischiare di più, senza essere costretto ad abbassarsi per concedere poco campo".



GLI ALTRI DUE - "Un mancino a sinistra. Perisic ha fatto bene, Young si è dimostrato tutto sommato affidabile. Ma serve uno con un piede sinistro di alto livello. E infine un centrocampista con 6-8 gol nelle gambe. Un Matthaus, per capirci. Oppure, per restare ai giorni nostri, un Goretzka. Non è più il caso di pensare a Kanté. Considero Brozovic e Barella perfetti. E' sul terzo nome che andrebbe fatto l'investimento. ok, c'è Erkisen che sta lì e fa il suo. Ma per fare il salto in Europa servirebbe altro in quella zona".