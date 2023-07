La formazione allenata da Simone Inzaghi partirà alle 16, dall'aeroporto di Malpensa, alla volta dell'Oriente e nel corso di questa fase di preparazionedopo quelli disputati nei giorni scorsi contro Lugano e Pergolettese.di Cristiano Ronaldo e del grande ex Marcelo Brozovic - alle 12.15 italiane presso lo Yanmar Stadium Nagai di Osaka - per poi tornare in campo(ore 12.20 in Italia).Questa la lista completa comunicata dall'Inter, di cui fa parte pure l'ultimo arrivato in ordine di tempo dal mercato, l'ex juventino, e pure un calciatore al centro di diversi rumors di mercato comealla società nerazzurra.Alessandro Calligaris, Filip Stankovic, Raffaele Di Gennaro.Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Robin Gosens, Denzel Dumfries, Juan Cuadrado, Valentino Lazaro.HakanCalhanoglu, Kristjan Asllani, Stefano Sensi, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan.: Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Marcus Thuram, Sebastiano Esposito, Giovanni Fabbian, Aleksandar Stankovic, Giacomo Stabile.da Inzaghi - che continua ad attendere novità sulla trattativa col Bayern Monaco per Yann Sommer, momentaneamente bloccata per la distanza economica esistente tra i due club -, in trattativa per trasferirsi al Bournemouth. Convocati quindi Di Gennaro, Calligaris e il figlio d'arte Filip Stankovic.