Inizia ufficialmente oggi la nuova stagione dell'Inter, la squadra si è riunita ad Appiano Gentile agli ordini di Inzaghi per il primo allenamento del 2023/24. 17 giocatori convocati, in attesa di avere il gruppo al completo e nuovi rinforzi dal mercato. Tra i più attesi c'era André Onana, vicino al Manchester United ma regolarmente presente ad Appiano; presenti anche i nuovi acquisti Di Gennaro e Bisseck, oltre ad alcuni giovani e giocatori in cerca di una nuova sistemazione.



I CONVOCATI - Ecco l'elenco dei convocati: Onana, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Mkhitaryan, Correa, Lautaro, Sensi, Agoume, Lazaro, Radu, Sebastiano Esposito, Salcedo, Carboni, Fontanarosa, Oristanio, F. Stankovic F. A. Stankovic.