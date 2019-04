I dati parlano chiaro e spiegano la filosofia di gioco impostata all'Inter da Luciano Spalletti. Un lavoro certosino che ha portato la squadra nerazzurra ad avere una propria fisionomia.



“Ma più che i dati delle reti, spiccano quelli che provano a descrivere atteggiamento e filosofia: l’Inter è prima in campionato per possesso palla, ma anche per palle recuperate nella trequarti avversaria. E’ il segno che la volontà di condurre il gioco e di effettuare un pressing immediato quando si perde il pallone portano i loro frutti. I nerazzurri sono anche secondi per numero di passaggi completati, dietro solo al Napoli, e hanno ulteriormente alzato il baricentro”.