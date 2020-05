Battuta la concorrenza di alcuni delle principali squadre europee che se lo contendevano - dal Monaco al Manchester City passando per il Borussia Dortmund -in arrivo dal Panathinaikos. Un colpo in prospettiva e a "quasi" a parametro zero quello messo a segno dal club nerazzurro, come ha confermato ieri alla stampa greca anche il tecnico del Pana: ". Vorrei vederli al più alto livello. In questo momento sono congelati tutti i discorsi dei rinnovi per valutare meglio la soluzione del club che è in fase di consolidamento".- Pur avendo collezionato soltanto una presenza in campionato, l'Inter ritiene Vagiannidis uno dei migliori talenti in giro per l'Europa nel suo ruolo e, definita l'intesa sull'ingaggio che il ragazzo andrà a percepire, ha anche già immaginato come dare seguito al suo processo di crescita e maturazione in un contesto tatticamente e tecnicamente più impegnativo come il calcio italiano., in modo da essere verificato sul campo e per acquisire quell'esperienza che in futuro potrebbe riaprirgli le porte di Appiano Gentile con altre prospettive.. Un investimento che dimostra la volontà dei nerazzurri di puntare soprattutto per il futuro su un giocatore che potrebbe essere destinato a infoltire una batteria di esterni che, soprattutto sul lato mancino, è composta da calciatori che hanno offerto alterne garanzie, da Asamoah a Biraghi, passando per Young e un Dalbert oggi a Firenze ma con un avvenire tutto da definire.