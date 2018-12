Secondo Raisport, l'Inter sta studiando una vera e propria proposta al Manchester United per provare l'assalto a Paul Pogba, storico pallino di Marotta. "Non è un mistero che Perisic da tempo sia un obiettivo dichiarato di Mourinho che stravede per il croato. Nel mirino dello United anche Skriniar, altro giocatore che farebbe comodo allo Special One per rinforzare la difesa, punto debole dei Red Devils. Perisic ha una valutazione vicina ai 40 milioni di euro. Lo slovacco ha un prezzo che si aggira attorno ai 65. Considerato che Pogba vale 105 milioni, ecco che si lavora su questa proposta", fanno sapere a Rai Sport.