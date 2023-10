L'Inter e Qatar Airways diventeranno presto partner commerciali con lo sponsor qatariota che entrerà inizialmente come partner di volo della società nerazzurra. L'accordo economico, inizialmente, sarà da 1 milione di euro fino a fine stagione, ma per il proseguo tutto resta in divenire e potrebbe portare a sviluppi commerciali differenti. L'accordo con Paramount+ come Main Sponsor di maglia è infatti di durata annuale e Qatar Airways potrebbe in caso di mancato rinnovo trattare un accordo differente.