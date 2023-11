Prima il Frosinone, poi la Juve nel primo scontro dal sapore di scudetto. L'Inter affronta stasera i ciociari per arrivare al big match col muso davanti. Per i tifosi nerazzurri - e per Inzaghi - però c'è già una buona notizia. L'Inter infatti non ha diffidati in rosa e, per questo motivo, nessuno rischia di saltare una delle gare più attese dell'anno per somma di ammonizini.