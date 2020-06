Come spiega La Gazzetta dello Sport, tra le recriminazioni di Antonio Conte per la stagione della sua Inter c'è anche qualche acquisto mancato sul mercato. In particolare, ci sono due operazioni che pretendeva: "Conte aveva chiesto Arturo Vidal e Edin Dzeko per completare il suo progetto di esperienza ma il club non li ha presi, mai arrivati; ora, se ne pagano le conseguenze. Ecco perché è stato contentissimo di sapere dell'arrivo di Hakimi nelle ultime ore per il prossimo anno, giocatore che stima".