Sia Tottenham che Leicester ci hanno provato per Christian Eriksen, trequartista dell'Inter. Le formule proposte, però, non soddisfacevano il club nerazzurro: gli Spurs volevano il danese in prestito gratuito, le Foxes uno oneroso, ma entrambe non garantivano copertura totale dell'ingaggio. Anche per questo non se n'è fatto niente.