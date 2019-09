Dopo i dissidi settimanali con Brozovic e Lukaku protagonisti, l'Inter reagisce alla grande e fa suo il derby proprio con i gol del croato e del belga. Conte in conferenza aveva contribuito ad alimentare tensioni facendo riferimento a qualche talpa all'interno dello spogliatoio, polemiche che, come spiega la Gazzetta dello Sport, hanno generato la giusta reazione da parte del gruppo.



“Hanno segnato Brozovic e Lukaku, i due litiganti. A questo punto viene perfino il sospetto che Conte abbia seminato elettricità ad arte in spogliatoio per alimentare la scossa che serviva dopo il brutto esordio di Champions. Sospetto che nasce dalla consapevolezza di quanto il tecnico in mano questa Inter che guida il campionato a punteggio pieno, con un solo gol subito, e ha messo in fila i settimo derby positivo (4 vittorie)”.