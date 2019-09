Tre figli d'arte brillano nelle giovanili dell'Inter. Come scrive la Gazzetta dello Sport, in Primavera promettono grandi cose Filip Stankovic e Matias Fonseca. Il primo, portiere, figlio dell'ex centrocampista, titolare nelle ultime due, è rimasto imbattuto; il secondo, figlio di Daniel, ha segnato contro il Napoli.



Poi, nell'Under 15, un altro figlio d'arte: Kevin Maussi Martins, figlio di Oba Oba, attaccante protagonista in nerazzurro nei primi anni 2000. Nell'ultimo weekend, Martins jr ha segnato nel 2-2 contro il Cittadella.