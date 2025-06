Inter, i giovani di Chivu: Pio Esposito e Carboni decisivi, Stankovic riscattato dal Lucerna. Chi resta e chi va

Nell'Inter che vince a fatica contro l'Urawa Red Diamonds brilla la stellina di Valentin Carboni. Alla prima partita dopo la rottura del crociato segna il goal-vittoria su assist - più o meno volontario - di Pio Esposito. Sono i due classe 2005 a nascondere i problemi dei nerazzurri che, anche in ottica mercato, devono ragionare sul loro futuro. E su quello di altri giovani come Sebastiano Esposito - titolare in entrambe le partite del Mondiale per Club - e Aleksandar Stankovic, anche lui tra i "ragazzi del 2005" per cui è stato esercitato il contro-riscatto dal Lucerna.

OCCASIONE PER PIO - Per Pio e Sebastiano i progetti dell'Inter sono differenti. L'attaccante classe 2005 è un asset su cui i nerazzurri puntano per il futuro. Ha rinnovato fino al 2030, dopo che proprio la società ha detto all'assalto del Napoli. La volontà è quella di utilizzarre questo Mondiale per Club per testarlo, per vedere se può davvero far parte della rosa del prossimo anno. Chivu crede in lui. Lo ha lanciato in Primvvera, lo ha fatto capitano, ma nn basta. Come raccontato su calciomercato.com, Esposito attende di capire il proprio ruolo nel parco attaccanti che, anche l'anno prossimo, sarà di 5 elementi. Se rientrasse nel giro delle 4 punte, resterebbe volentieri, altrimenti vorrebbe cercare spazio altrove. Ha voglia di giocare perché sa bene quanto la crescita passi dal campo e l'Inter sta valutando la possibilità di dargli più spazio, anche in virtù della presenza di Chivu in panchina.

