L'incontro a Milano frae l'agentee raccontatovi in esclusiva da Calciomercato.com () nella giornata di giovedì ha lanciato un segnale importante sulle prossime mosse di mercatoIl club nerazzurro è fortissimo sul centrocampista del Cagliari Nicolòma, esattamente come un'estate fa, non ha escluso al procuratore un tentativo per l'assistito più illustre della sua scuderia: Radjaci aveva provato già la scorsa estate, ma si era scontrato con una richiesta di almeno 60 milioni fatta dalla Roma per il suo cartellino. Il sogno disvanì per le limitazioni economiche (imposte da Uefa e Cina) a cui dovette sottostare il club nerazzurro. Nel corso della stagione l'allenatore toscano ha avuto sempre e soltanto parole di elogio per il belga e, nell'incontro di programmazione della prossima annata con la proprietà ha fatto nuovamente il suo nome., e ad un anno di distanza l'affare non è più impossibile.Nainggolan la scorsa estate ha rinnovato il suo contratto legandosi alla Roma fino alUn prolungamento chiesto a gran voce alla società e ottenuto insieme ad un cospicuo aumento salariale che ha fatto passare il suo ingaggio da circa 3 a. Numeri importanti che pesano sul bilancio giallorosso salvato dal percorso in Champions, ma non al riparo da ribaltoni in vista della prossima annata. Per questo motivo laa gennaio si era seduta attorno a un tavolo con ilper trattare la cessione del belga. L'offerta allora fu di 40 milioni alla squadra e 10 milioni al giocatore. Respinta al mittente, soprattutto dal giocatore non pronto ad un cambio di vita così radicale.Laperò ha capito che il ciclo iniziato proprio conè arrivato ad una conclusione con la semifinale persa contro il Liverpool. Il club giallorossotrattando giocatori giovani e di grande prospettiva come Corico Talisca e prevedendo il possibile addio di qualche senatore. Nainggolan è uno di questi perchUna cifra che l'Inter potrebbe riuscire a racimolare dopo il 30 giugno quando si aprirà il nuovo bilancio e con esso nuove possibilità di spesa grazie agli introiti Champions. Per regalare a Spalletti il suo pupillo. Affare o no? Le cifre non mentono.