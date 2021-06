Se è vero, com’è vero, che non ci sono dubbi sul primo e sul terzo portiere che l’Inter potrà schierare la prossima stagione (Handanovic e Cordaz), un piccolo velo di incertezza esiste riguardo al ruolo del secondo.La domanda è lecita, nonostante in viale della Liberazione ci sia già un programma ben definito e trattative. Cerchiamo di fare chiarezza a riguardo.Dalla Spagna c’èportiere classe ’97 cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Il calciatore rumeno ha trascorso l’ultima stagione da secondo di Handanovic e al termine del campionato la società gli ha paventato l’idea di andare a giocare. Anzi, di fronte a un’offerta interessante, i nerazzurri sono anche disposti a cedere in via definitiva Radu, al fine di monetizzare in un momento così delicato per le finanze del club. Le qualità del portiere non sono in discussione, anzi,Ma di fronte all’offerta spagnola, Radu non ha reagito di slancio. Il portiere è allettato e lusingato, riflette sulla proposta, ma per lui l’Inter rappresenta tanto. E in più da quelle parti c’è un portiere in ascesa, quell’Alex Remiro che tanto bene ha fatto nell’ultima stagione. Per cui Radu non avrebbe il posto da titolare assicurato, aspetto che lo costringe ad un’ulteriore valutazione.Con la possibilità di lottare per conquistarsi spazio, perché Samir Handanovic da un po’ di tempo palesa amnesie e nonostante l’Inter lo abbia confermato come portiere titolare della prossima stagione, potrebbe ogni tanto aver bisogno di rifiatare per ritrovare lucidità.come secondo portiere dell’Inter. I nerazzurri stanno sondando il terreno con il Parma, che sarebbe disposto a girarlo in prestito. In Emilia il titolare sarà indiscutibilmente Gigi Buffon e Sepe potrebbe effettivamente sbarcare a Milano,