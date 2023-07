L'Inter ha fatto la sua mossa: l'ipotesi stadio a Rozzano si fa sempre più credibile, ma ancora non è ufficiale il vincolo sullo stadio Meazza in San Siro. Come riporta Calcio e Finanza, rimodernare il vecchio impianto rimane tutt'ora il piano A per i nerazzurri, che però non possono aspettare troppo e hanno deciso di aprire ufficialmente i discorsi per il piano B, appunto l'area di Rozzano per cui è stato ottenuto un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024. Il divieto di demolire San Siro, qualora arrivasse, suonerebbe come un definitivo via libera alla soluzione alternativa.