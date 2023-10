Si è svolta oggi presso l'hotel Palazzi Parigi a Milano l'Assemblea dei soci dell'Inter. All'uscita, uno dei piccoli azionisti del club nerazzurro, ha parlato ai cronisti presenti, tra cui Pasquale Guarro per Calciomercato.com: "Siamo tutti molto soddisfatti. Zhang ha ribadito di voler continuare alla guida dell'Inter, tutti vogliamo contribuire al benessere del club. Per adesso siamo in una botte di ferro, la società è sana, ragionano con sentimento e siamo tutti contentissimi. Nuovo stadio? Sono molto avanti".