José Mourinho, allenatore della Roma, ex Inter, parla di Marko Arnautovic, attaccante dell'Austria, allenato dallo Special One a Milano: "Quando Branca è arrivato con lui (ad Appiano ndr) ci stavamo allenando. Rimangono lì a bordocampo e a metà dell'allenamento ho deciso di andare a salutarli. All'epoca, nella mia prima stagione all'Inter, i miei attaccanti erano Ibrahimovic, Adriano, Hernan Crespo e Julio Cruz. Vado da Branca e Arnautovic, ci stringiamo la mano e condividiamo due parole e Marko mi dice: 'Mister, sono migliore di tutti loro'. Questo è Marko. Un ragazzo con un'incredibile sicurezza, un'incredibile felicità, molto emotivo, molto dolce, è tutto ciò che vuoi in un gruppo. Il gruppo lo ama, può avere queste brutte reazioni emotive, ma era un ragazzo fantastico" le sue parole a TalkSport.