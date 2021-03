Andrea Stramaccioni, allenatore ex Inter, parla a Radio Nerazzurra, tornando sulla sua esperienza interista: "Ho avuto la fortuna di arrivare a fare il professionista con quel che ho imparato sul campo. Sfido chiunque a gestire una società così, anche allenatori con pedigree ben superiori al mio hanno avuto delle difficoltà, perché l'Inter è l'Inter. Non è facile. Non è esclusivamente calcio, è una gestione a 360°. Immaginate un ragazzo alla prima esperienza. Ho fatto tantissimi errori di cui ho fatto tesoro, con la fortuna di essere aiutato da un presidente unico come persona e da giocatori come Zanetti, Cordoba, Materazzi, che mi hanno supportato. Qualcosa inizialmente l'abbiamo fatta bene. Normale che poi i problemi sono aumentati, con tanti infortuni e cominciavano a circolare voci di una cessione societaria. Moratti era più di un presidente, aveva creato una famiglia".