Gentile Procuratore,



sono un giovane interista con una forte passione per le dinamiche del calciomercato e, ovviamente, per tutto quello che riguarda l'Inter. Oltre a combattere per vincere lo scudetto, ora la società neroazzurra deve vedersela anche con i rinnovi o mancati rinnovi dei calciatori di punta. Vorrei, appunto, capire quanto il tema rinnovi potrà condizionare le prestazioni dei nostri calciatori e, ancora, se sia giusto parlare di nuovi nomi per la prossima stagione. In sintesi: i rumors di calciomercato potrebbero deconcentrare i nostri calciatori in questo delicato periodo del campionato? Matteo di Vercelli (studente in Legge)





Gentile Matteo,



in linea generale i calciatori sono dei professionisti obbligati a rimanere concentrati sugli obiettivi sportivi prefissati dalle società, indipendentemente dalle voci di mercato. Ciò non significa, tuttavia, che le trattative sui rinnovi dei loro contratti potrebbero sortire effetti positivi o meno sulle prestazioni sportive dei calciatori stessi.



Facciamo un esempio: il prolungamento del contratto di Marcelo Brozovic fino al 2026 potrebbe aver scatenato nel centrocampista dell'Inter e della Nazionale croata una rinnovata voglia di vincere e di far bene con la sua squadra. Da annotare che proprio nelle ultime due partite, dopo uno stop per infortunio, Brozovic è stato decisivo sia contro la Juventus che contro il Verona. Azzardo nel dire che il calciatore croato potrebbe aver ricevuto ulteriore carica agonistica proprio grazie al rinnovo del suo contratto.



Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com: oltre a Brozovic quali calciatori della rosa meriterebbero di allungare il loro contratto con l'Inter prima della fine del campionato? Forse Perisic e/o Handanovic?