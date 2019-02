Nuovo aggiornamento sulla vicenda che ha come protagonista Mauro Icardi. Secondo La Gazzetta dello Sport, la rottura nello spogliatoio dell'Inter è avvenuta anche per una questione di soldi: Ivan Perisic vuole infatti sette milioni di euro di ingaggio, la stessa cifra che gli proponeva l'Arsenal e quella che i nerazzurri stanno offrendo a Icardi per il rinnovo.