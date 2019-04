L'Inter sta provando a replicare il mercato in uscita fatto nella passata stagione sacrificando in cerca di plusvalenze alcuni dei baby talenti cresciuti o già usciti dal proprio vivaio.



Secondo il Corriere della Sera i principali indiziati sono Zinho Vanheusden, oggi in prestito allo Standard Liegi, Andrew Gravillon, ricomprato da poco dal Pescara e Andrea Pinamonti, che rientrerà dal prestito al Parma. Non saranno però gli unici perché hanno tanto mercato anche Carraro (oggi al Perugia) ed Emmers (in prestito alla Cremonese). Infine non vanno dimenticati i baby della Primavera Schirò, Merola ed Esposito.