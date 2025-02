AFP via Getty Images

Inter, i tempi di recupero di Sommer potrebbero allungarsi

Pietro Siviero

9 minuti fa



L'Inter e Simone Inzaghi dovranno fare a meno del portiere titolare Yann Sommer per almeno 3-4 settimane, a seguito della frattura alla testa della falange prossimale del pollice della mano destra riportata in allenamento. L'estremo difensore svizzero, finora sempre presente in stagione (ad eccezione della sfida di Coppa Italia contro il Bologna) però potrebbe addirittura rimanere lontano dal campo con tempistiche più lunghe rispetto a quelle previste in un primo momento.



POSSIBILI COMPLICAZIONI - A riguardo ha parlato l'ortopedico dell'Ospedale San Raffaele di Milano Matteo Vitali, ai microfoni di SportMediaset: "Non è così infrequente avere un trauma della mano che può determinare anche una frattura di una delle ossa. Le più frequenti sono quelle delle falangi che spesso sono fratture composte che necessitano di trattamento conservativo di 20-25 giorni con tutore e fisioterapia. Alcuni casi, rari fortunatamente, necessitano interventi chirurgici per ridurre la scomposizione della frattura e lo stop a quel punto può anche essere di 30 o 45 giorni prima della ripresa delle normali attività".