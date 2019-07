I tifosi dell'Inter continuano ad avere decisamente differenti rispetto a quelle della società sulla situazione di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, infatti, è stato pubblicamente scaricato da Marotta, che ha più volte ribadito come l'ex Roma sia sul mercato. Il popolo nerazzurro, però, si è più volte schierato dalla parte del giocatore, intonando cori a suo favore già durante gli allenamenti del ritiro a Lugano.



CORI E STRISCIONI - Non solo, perché anche oggi, durante la prima amichevole stagionale proprio contro il Lugano, i tifosi hanno ribadito la vicinanza al Ninja con uno striscione rivolto anche alla moglie: ''Vicini alla famiglia Nainggolan''. Altra presa di posizione netta della gente interista, che non vuole abbandonare il belga ad un destino lontano da Milano.