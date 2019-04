Un pranzo con un vecchio amico ed ex-compagno di squadra che ha lasciato spazio a numerose domande sul futuro.è tornato a, dove ha ancora la proprietà della casa in cui viveva e si è fermato a pranzo con il difensore greco della Roma, Kostas, che tutt'ora vive nella zona in cui abitava il centrocampistaNessun caso e nessuna polemica perché oggi per l'Inter era giornata di riposo tanto che il suo viaggio nella capitale lo ha pubblicizzato anche sui social network.con l'obiettivo di strappare una foto con il centrocampista belga.Nainggolan si è concesso fra foto e sorrisi e ha anche risposto alle domande dei tanti tifosi della Roma che non l'hanno dimenticato. In particolare c'è anche chi gli ha chiesto:Messaggio di mercato? Nulla di tutto ciò, perché Nainggolan a Roma ha ancora molti amici e il suo "ritorno" non sarà in maglia giallorossa, ma solo nella capitale.