All'Inter c'è un giocatore che nell'ultimo periodo sta dominando più di tutti, dimostrandosi pedina fondamentale per Simone Inzaghi: si tratta di Ivan Perisic. L'esterno croato, in scadenza di contratto, non è mai stato così dentro l'Inter e mai era stato così continuo nelle prestazioni. All'alba dei quasi 33 anni (li compirà a febbraio) è divenuto un calciatore insostituibile e gli interisti hanno voluto omaggiarlo con il premio di "Player of the Month” di novembre.