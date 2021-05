Riecco i tifosi a San Siro. Per la partita tra Inter e Udinese sono state ammesse 1.000 persone al Meazza, per poter seguire la squadra nell'ultima partita stagionale e per la cerimonia scudetto che concluderà la giornata.



Tutti distanziati, seduti con almeno un posto accanto libero, la mascherina che copre i volti. Ma eccoli lì, sono tornati. Maglie nerazzurre sulle spalle e tanta voglia di normalità. Una prova importante in vista dell'Europeo, quando sarà permesso l'ingresso al pubblico per il 25% della capienza dello stadio.