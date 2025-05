Mai dire mai. Il calcio regala sempre sorprese, anche nei minuti di recupero. Ma alcuni tifosi non perdono l'abitudine di uscire dallo stadio in anticipo rispetto al triplice fischio dell'arbitro. E' successo anche. Ma a quel punto non potevano più riprendere il proprio posto e sono stati fermati dagli steward all'ingresso.

Some Inter fans left the stadium before the final whistle, when they were losing 3-2.



However, Inter equalised in the last seconds of the match to take it to extra time and the fans who left tried returning to their seats. pic.twitter.com/6bvBHrvlug