Intervenuto al canale YouTube Bethard, Zlatan Ibrahimovic ricorda un episodio che lo ha visto protagonista insieme a Mourinho nell'intervallo della sfida tra Inter e Atalanta.



“Ricordo che una volta stavamo perdendo una partita alla fine del primo tempo contro l’Atalanta mi pare. Il giorno dopo dovevo ricevere un premio come miglior giocatore in Italia, ma davanti alla squadra Mourinho mi disse che avrei dovuto vergognarmi di ricevere quel premio e che per il modo in cui stavo giocando non avrei meritato neanche la metà di quel riconoscimento. Eravamo lì nello spogliatoio e lui mi ha massacrato, mi ha martellato e quindi ho pensato: ok, non sto facendo bene, forse dovrei fare meglio. Abbiamo comunque perso la partita, ma almeno nel secondo tempo ho segnato un gol, ammorbidendo i critici, sono comunque andato a ritirare il premio il giorno successivo. Avevo già vissuto altre situazioni simili, in cui gli allenatori mi hanno martellato, ma in modo diverso. La differenza con Mourinho è che gli piace dirlo direttamente, lo dice a modo suo perché ha personalità“.