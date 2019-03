Domani Mauro Icardi tornerà ad allenarsi con il gruppo. Il sito della Gazzetta dello Sport conferma l’attesa schiarita nella vicenda Icardi-Inter. L’ultima volta che l’argentino ha lavorato coi compagni era il 13 febbraio, oltre un mese fa, quando gli venne comunicato che non sarebbe stato più il capitano dei nerazzurri. Come si legge, “un ulteriore step positivo dovrebbe concretizzarsi la prossima settimana quando Icardi sarà a colloquio con la squadra al completo. La sosta per la Nazionale viene in soccorso al centravanti, che così avrà il tempo per ritrovare la condizione fisica in vista della delicata partita contro la Lazio di domenica 31 marzo”.