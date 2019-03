L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del caso Icardi e spiega come Marotta e Ausilio abbiano condiviso la scelta di Spalletti, che ha escluso il centravanti argentino dalla sfida di questa sera tra Inter e Lazio.



“​Decide Spalletti. Questo è stata la linea dell’Inter negli ultimi giorni ed è rimasta tale anche quando è diventata ufficiale la non convocazione di Icardi. Insomma, doveva trattarsi di una scelta tecnica e così è stato. Marotta e Ausilio, presenti ieri alla Pinetina, hanno ascoltato le spiegazioni di Spalletti, per poi convenire come non ci fossero i presupposti tecnici per una chiamata di Maurito, avendo sostenuto solo pochi allenamenti con la squadra”.