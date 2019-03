Ha continuato ad allenarsi a parte anche dopo il rientro della squadra da Francoforte. Mauro Icardi e l’Inter continuano a viaggiare su percorsi diversi e in attesa del nuovo vertice con la dirigenza i bookmaker confermano che le strade del giocatore e del club sono sempre più lontane. Pessimisti in questo senso sono i quotisti Snai, per i quali la separazione a fine stagione è sempre più probabile: il cambio squadra dell’argentino, riferisce Agipronews, è dato a 1,45, rimanere all’Inter è invece un’ipotesi a 2,50. In caso di partenza, la prima scelta rimane la Juventus: il sì ai bianconeri ora vale 3,50, a 6,50 c’è invece il Real Madrid, mentre il Napoli è a 10,00.