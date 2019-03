Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Andrea Ramazzotti, giornalista del Corriere dello Sport molto vicino alle vicende di casa Inter, ha commentato soprattutto quanto accaduto nell’ambiente nerazzurro in seguito allo scoppio del caso Icardi: “Icardi? Moratti ha dato una mano in questa situazione visto il suo amore per l’Inter. In questa vicenda ci vuole la sfera di cristallo per sapere cosa succederà. Martedì sera Icardi sembrava un giocatore fuori dall’Inter, poi c’è stato questo incontro che sembra abbia cambiato tutto. Dopo tutto quello che è successo, sarà un giocatore deprezzato. Mi sembra strano che entro il 15 luglio una squadra sia pronta a spendere 110 milioni per la clausola. Nell’ipotetico scambio con Dybala, che sarebbe gradito alla dirigenza, ci vorrebbe comunque un sostituto, un altro numero 9“.