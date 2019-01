L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della trattativa di rinnovo tra Icardi e l'Inter e spiega come le dichiarazioni di Steven Zhang siano servite a ridurre la tensione che si era generata tra le parti.



“C’è un tempo per tutto, dentro una trattativa. Ora è quello dell’attesa, della freddezza, dello studio di una strategia e dell’eventuale piano B, non sia mai venga buono. È soprattutto il tempo del silenzio, aspettando martedì: salvo cambi di programma, è quello il giorno indicato per il vertice tra l’Inter e Mauro Icardi per il rinnovo del contratto. Non sarà risolutivo, non potrà esserlo. Ma sarà assai indicativo sul tipo di percorso che andrà tracciato per arrivare alla fumata bianca. E la mano tesa di Steven Zhang, due sere fa all’uscita del vertice dirigenziale, è servita proprio ad abbassare la tensione”.