"Incredibile": pronunciando due volte questo termine, Lionel Scaloni promuove Mauro Icardi. Nonostante non sia riuscito a trovare la via del gol nell'amichevole pareggiata 0-0 con la Colombia negli Stati Uniti, l'attaccante dell'Inter è stato promosso dal ct dell'Argentina, che in conferenza stampa ha applaudito i suoi movimenti offensivi e il suo pressing in fase di non possesso palla.



"I problemi fisici? Ho lavorato tutta la settimana e adesso mi sento a posto, sono al 100 per cento e ora devo pensare all'Inter": la nazionale ha rigenerato nel fisico e nello spirito il capitano nerazzurro, tornato ad Appiano Gentile per allenarsi in gruppo con tanta voglia di giocare e di segnare. In entrambe le prossime due partite a San Siro quasi sold out: sabato pomeriggio col Parma in campionato e martedì sera contro il Tottenham in Champions League.



Icardi prova a convincere Luciano Spalletti, che però (con Lautaro Martinez ancora ai box per l'infortunio muscolare al polpaccio) domani almeno inizialmente pensa di confermare il reparto offensivo schierato prima della sosta a Bologna con il trio Politano-Nainggolan-Perisic dietro a Keita.