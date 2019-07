Cristiano Giuntoli ha incontrato Wanda Nara e Mauro Icardi per parlare di un possibile trasferimento al Napoli. Il ds azzurro secondo il Corriere dello Sport ha parlato a lungo della possibilità di un trasferimento alla corte di Ancelotti, tanto che si è parlato anche dell'annosa questione dei diritti di immagine da sempre complicati da gestire per chi si trasferisce nel club di Aurelio De Laurentiis. Nessuna stretta di mano, nessun accordo e, anzi, la sensazione che Icardi continui a preferire la Juventus, destinazione preferita anche e soprattutto a livello logistico per l'intera famiglia.