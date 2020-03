Mauro Icardi risponde alle domande dei tifosi su Instagram e spiega il motivo del suo ritorno in Italia. Queste le parole del centravanti di proprietà dell'Inter ma in prestito al PSG.



“Parigi è una città incredibile, è magica. Sono tornato in Italia, stiamo tutti insieme in casa. Perché siamo tornati? Perché è permesso tornare al luogo di residenza, ovviamente rispettando le misure di sicurezza imposte dal governo e stando sempre attenti alla sicurezza di ognuno della mia famiglia. Stiamo trascorrendo la quarantena in famiglia, speriamo che finisca prest”.