Sono 19 i convocati di Luciano Spalletti in vista della trasferta di Europa League che vedrà l'Inter affrontare il Rapid Vienna. Assente illustre dai convocati è Mauro Icardi, fuori dalla lista dopo il caos successivo alla scelta di togliergli la fascia da capitano. Oltre all'attaccante argentino non ci saranno Milan Skriniar e Marcelo Brozovic, non convocati perché squalificati, oltre a Keità Baldè che non recupera dall'infortunio.



Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Handanovic, Padelli, Berni

DIFENSORI: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric, D'Ambrosio, Nolan.

CENTROCAMPISTI: Vecino, Nainggolan, Borja Valero, Perisic, Schirò.

ATTACCANTI: Lautaro, Roroic, Politano, Candreva.