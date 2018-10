Il Corriere dello Sport accende i riflettori su Mauro Icardi e spiega come l'attaccante argentino voglia raggiungere presto Christian Vieri, all'ottavo posto nella classifica dei bomber nerazzurri.



“Mauro Icardi non vuole fermarsi. Dopo la panchina contro il Cagliari l’argentino è più carico che mai e ha un chiodo fisso: quello di bissare la prodezza con il Tottenham di 2 settimane fa. Attualmente è a quota 109 reti con la maglia nerazzurra, ma in stagione è solo a 2 centri. Pochi per uno come lui che si è messo in mente, dopo essere entrato nella top ten, di scalare altre posizioni nella classifica dei migliori realizzatori nerazzurri. Christian Vieri è distante “solo” 14 centri, a quota 123, e se il numero 9 torna ad avere il ritmo realizzato della scorsa annata, potrebbe raggiungerlo molto presto. Quando? Da qui a fine 2018 l’Inter giocherà 17 partite ufficiali e in teoria potrebbe completare entro il 31 dicembre la rincorsa, ma più probabilmente avrà bisogno di qualche settimana in più. Il finale della storia però è scritto e Maurito scalzerà Bobo dall’ottavo posto”.