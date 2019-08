Mauro Icardi continua a mandare segnali all'Inter: come riferito da FcInternews vuole restare in nerazzurro, le foto in quella che sarà la nuova casa milanese ne sono ulteriore testimonianza. Il Napoli sta provando a forzare la mano con l'attaccante, che per ora continua a fare muro: o Inter o Juve nel suo futuro.