Mauro Icardi è tornato con il botto. Nella gara contro il Genoa l'attaccante argentino si è fatto scivolare addosso critiche, insulti e polemiche e ha risposto come meglio sa fare, con una prestazione super condita da un palo, gol e assist nel 4-0 finale dell'Inter. Una prestazione premiata anche dai pagellisti dei più importanti quotidiani con il voto peggiore che parte dal 6,5 di Repubblica fino all'8 del Corriere della Sera.



Ecco alcuni dei commenti



Gazzetta dello Sport 7,5: Cos'ha al posto dell'anima? Gioca come nulla fosse accaduto: l'emozione la sbatte sul palo, poi rigore conquistato, segnato e assist gioiello a Perisic. Bentornato. Corriere dello Sport 7: È una partita che ricorderà a lungo e che inizia male, sbagliando un gol non da lui: è solo davanti a Radu e invece di piazzare la palla fa partire una bitta che si stampa sul palo. Da quel momento in poi, però, Maurito torna se stesso e fa capire quanto tempo abbiano buttato via lui e l'Inter con quella dannosissima storia.



Tuttosport 7,5: Parte evidentemente contratto per la tempesta di sentimenti covati nei 53 giorni passati nel limbo. Quando ingrana però fa il vuoto: centra un palo (sbagliando nel voler "abbattere" la porta), si procura e trasforma il rigore (raggiunto Vieri a quota 123 nella classifica dei bomber nerazzurri) e regala a Perisic l'assist per il 3-0 con un passaggio illuminante. Quanto era mancato all'Inter...



Corriere della Sera 8: ​Il ritorno dopo 53 giorni è un trionfo: il vero Robocop è lui. Le polemiche gli sono scivolate addosso. Si scalda con un palo, trasforma il rigore con cui segna il 10° gol in A, serve l’assist a Perisic del 3-0. Raggiunge a quota 123 reti un mito come Bobo Vieri. È mancato così tanto... Bentornato.