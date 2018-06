Il futuro di Icardi potrebbe dipendere da quello di Neymar. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come ad oggi solo il Real potrebbe affondare il colpo.



“Per un Higuain incerto in bianconero c’è un Icardi in bilico all’Inter. Parliamoci chiaro: la volontà della società è quella di tenerlo, ed è stato ribadito più volte. Ma da parte della moglie e procuratrice Wanda Nara arrivano spesso segnali contraddittori sulla volontà di Maurito di rimanere in nerazzurro. Quindi c’è una (bassissima) percentuale che di fronte ad un’offerta irrinunciabile la società nerazzurra lasci andare via Icardi. Ma per dove? Già, anche qui l’unica pista nota è quella del solito Real Madrid, sempre che i blancos non raggiungano l’obiettivo Neymar, cosa che chiuderebbe tutti i giochi“.