L'Inter e Mauro Icardi: un matrimonio destinato a finire. O forse no. Perché se il club nerazzurro ha comunicato al giocatore che non rientra più nei piani tecnici del club, è altrettanto vero che l'ex capitano non ha alcuna intenzione di accettare le destinazioni Roma e Napoli, che sono le uniche squadre ad essersi interessate al bomber argentino.