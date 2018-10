Un giorno faranno coppia in attacco ma per adesso si giocano una maglia. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport su Icardi e Lautaro, destinati - secondo la "Rosea" - a convincere Spalletti, che ad oggi continua a preferire il modulo a una punta.



“L’Icardi che è sceso dal pullman davanti al Philips Stadion aveva un sorriso grande così, mentre firmava maglie e autografi sparsi. E ancor di più durante la passeggiata conoscitiva del prato verde, mentre smanettava con il telefonino in compagnia di Nainggolan e Lautaro. Sì, Lautaro, il centravanti che proprio Mauro sta aiutando a crescere: un giorno di questa stagione, poi non così lontano, i due saranno una coppia, perché l’approdo naturale delle cose dice questo. Oggi però si giocano un posto e anche per Icardi - persino per Icardi - nulla è più scontato”.