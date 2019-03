Secondo giorno di allenamento, poi il rompete le righe per il fine settimana. Esattamente come avvenuto ieri, Mauro Icardi i è recato ad Appiano Gentile, dove ha svolto prima una seduta di allenamento in palestra e poi una parte di lavoro differenziato. Prima di tornare ad allenarsi insieme agli altri compagni, l'attaccante argentino dovrà osservare un piano di recupero stabilito dallo staff di lavoro di Spalletti, che fino a mercoledì hanno previsto per lui un lavoro specifico. Da giovedì, in avanti, quindi, Icardi potrebbe allenarsi insieme al resto della squadra e già al rientro contro la Lazio potrebbe essere convocabile.