Fisioterapia e provocazioni sui social ieri, mentre oggi sarà il giorno del primo faccia a faccia tra Mauro Icardi e l'Inter, dopo il caso scoppiato negli ultimi giorni e la fascia da capitano toltagli per decisione della società e passata sul braccio di Samir Handanovic. LIVE su Calciomercato.com tutta la giornata di Maurito.



13.30 ECCO MAROTTA - È arrivato anche Beppe Marotta ad Appiano Gentile: tra poco avrà il via il faccia a faccia tra la dirigenza e Mauro Icardi dopo i problemi degli ultimi giorni.



13.25 ALLENAMENTO FINITO - Si è concluso da poco l'allenamento dell'Inter alla Pinetina.



12.50 ICARDI NON SI ALLENA - Allenamento in corso per l'Inter, divisa in due gruppi tra chi ha giocato ieri sera a Vienna e chi ha riposato. Non si vede in campo Icardi.



12.45 ARRIVA GARDINI - C'è anche Giovanni Gardini al centro sportivo di Appiano Gentile, si attende nel primo pomeriggio l'arrivo di Beppe Marotta.



12.40 PRESENTE ANCHE AUSILIO - Anche Piero Ausilio e Dario Baccin sono arrivati in mattinata alla Pinetina. Cresce l'attesa per l'incontro con Icardi.



11.45 SUMMIT DOPO L'ALLENAMENTO - Al termine della seduta ci dovrebbe essere l'incontro tra Icardi, Marotta e Ausilio durante il quale la dirigenza interista proverà a ricucire dopo le polemiche degli ultimi giorni.



9.40 ARRIVA ALLA PINETINA - Icardi è arrivato alla Pinetina, come riporta Sky Sport. Per le 11 è fissato l'inizio dell'allenamento coi compagni di squadra.