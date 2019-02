Il giorno dopo la bufera. Ieri, con un tweet alle 12.34, l'Inter ha annunciato di aver nominato Samir Handanovic nuovo capitano della squadra, destituendo così Mauro Icardi che, in risposta, ha deciso di disertare la trasferta di Vienna per la sfida al Rapid in Europa League. LIVE su Calciomercato.com il racconto della giornata dell'ex capitano nerazzurro.



10.00 PRESENTE AD APPIANO - Icardi si è regolarmente presentato ad Appiano Gentile questa mattina, per l'allenamento facoltativo riservato a chi non partecipa alla trasferta di Europa League contro il Rapid. Come riferisce Sky Sport, l'attaccante argentino è stato tra i primi a entrare nel centro sportivo.