Il Corriere dello Sport parla della vittoria dell'Inter contro il Genoa e spiega come per i nerazzurri e per Spalletti sia stato fondamentale il pieno recupero di Radja Nainggolan.



“Il 4-0 del Ferraris è frutto più che del recupero di Icardi, che ha agguantato a quota 123 gol Vieri nella classifica dei migliori marcatori della storia nerazzurra, ha interrotto un digiuno in campionato che durava dal 15 dicembre e ha pure servito l’assist del 3-0 al “nemico” Perisic, del ritorno tra i titolari di Nainggolan, probabilmente il giocatore determinante per il gruppo”.